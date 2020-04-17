"Пневмония уйдет, а хлебушек-то нужен": Лукашенко заявил, что COVID-19 превратился в политику
15:10, 17 апреля 2020Мир
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Лукашенко считает, что необходимо развивать экономический сектор.
Александр Лукашенко / REUTERS
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что коронавирус мутировал и превратился в политику.
«Этот COVID превратился в политику. Я этого ожидал», — сказал Лукашенко во время рабочей поездки в Гродненскую область, цитирует политика БелТА.
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Он подчеркнул, что Беларусь пока справляется с инфекцией. В частности, 17 апреля у страны появился «лучик надежды», так как в Минске освободилось много коек в связи с выпиской инфицированных после их выздоровления.
Также он заявил, что необходимо развивать экономический сектор, ведь «пневмония уйдет, а хлебушек-то нужен».
На данный момент число инфицированных COVID-19 в Беларуси выросло до 4779.
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