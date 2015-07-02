Foreign Policy: Новая стратегия Пентагона акцентирует внимание на России и затяжной борьбе с джихадистами

Как пишет Пол Маклири в своей статье «Новая стратегия Пентагона акцентирует внимание на России и затяжной борьбе с джихадистами», опубликованной на сайте издания Foreign Policy, это резкое отклонение от последнего политического документа, опубликованного в 2011 году, когда Москва едва заслуживала упоминания, и Пентагон сосредоточился на изменении порядка своих глобальных приоритетов, когда он стал высвобождаться из длительных войн в Ираке и Афганистане.

Тон в 2015 году становится темнее, когда Демпси говорит, что есть «низкий, но растущий» риск того, что Соединенные Штаты будут вести войну с крупной державой в ближайшие годы. Он предупредил, что Москва «неоднократно демонстрировала, что она не уважает суверенитет своих соседей и готова использовать силу для достижения своих целей», - в частности, когда речь идет о российских войсках, действующих в Украине и снабжающих промосковские повстанческие силы, которые воюют на востоке этой страны.

Демпси также отметил растущий потенциал иранских и северокорейских баллистических и ядерных ракет, но выбрал совсем другой подход к Китаю. Хотя «мы поддерживаем рост Китая и поощряем его партнерство для большей международной безопасности», но Демпси сказал, что претензии Пекина «на почти все Южно-Китайское море несовместимы с нормами международного права».

В важном выступлении, которое может намекать на продолжение репозиционирования американских войск по всему миру, чтобы ответить на возникающие кризисы, Демпси также пишет, что «в качестве инструмента хеджирования против непредсказуемости с сокращением ресурсов, нам, возможно, придется корректировать нашу глобальную позицию».

И подразумевая борьбу против мощных, неуловимых негосударственных субъектов, таких как Исламское государство, Аль-Каида, и связанных с ними групп, Демпси заявил, что Соединенные Штаты и их союзники должны быть готовы вести длинные, порой неопределенные, бои по всему миру. Вашингтон и его союзники, скорее всего, столкнутся с рядом «длительных кампаний, а не конфликтов, которые можно быстро решить», сказал он.

Так как борьба против Исламского государства может быть долгой, позже Демпси сказал, что жестокость группы по отношению к тем самым людям, которых они, по собственным заявлениям, освобождают, «в конечном итоге, станет причиной того, что ИГ рухнет под тяжестью собственных противоречий». Это произойдет «с небольшой помощью от партнеров по коалиции», заявил Демпси журналистам на брифинге в Пентагоне с министром обороны Эштоном Картером.

Краткая пресс-конференция стартовала на более оптимистичной ноте: Картер объявил о назначении генерал-лейтенанта Роберт Неллера следующим командующим морской пехотой, он заменит генерала Джо Данфорда, который был назначен следующим председателем Объединенного комитета начальников штабов, когда Демпси уйдет позже в этом году. Неллер ранее служил заместителем командира морских сил в иракской провинции Анбар во время некоторых из самых кровавых боев десять лет назад – и там, где сейчас задействованы сотни американских войск для обучения иракских сил безопасности. Слушание о назначении Данфорда в Комитете Сената по вооруженным силам назначено на 7 июля.