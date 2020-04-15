США временно прекращают финансирование ВОЗ из-за "некомпетентности руководства"

Трамп считает, что Организация должна нести ответственность за распространение коронавируса.

США временно прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения.

Об на брифинге объявил американский президент Дональд Трамп, сообщает "Голос Америки".

По его словам, финансирование ВОЗ временно прекращается на период проведения расследования, которое, как говорит Трамп, будет посвящено "роли ВОЗ в серьезной некомпетентности руководства и сокрытии распространения коронавируса".

Президент США напомнил, что в конце января руководство ВОЗ выступило против решения Америки об ограничениях полетов в Китай на ранних этапах вспышки коронавируса.

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"Другие страны и регионы, которые, следуя рекомендациям ВОЗ, держали свои границы с Китаем открытыми, ускорили пандемию во всем мире", - заявил Трамп. И добавил, что это стало "одной из огромных трагедий" и привело к упущению возможности остановить пандемию в начале ее развития.

Он также заявил, что ВОЗ "не справилась со своими основными обязанностями и должна нести ответственность" за распространение коронавируса по всему миру.

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