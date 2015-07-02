Министр финансов заявил, что Греция не сможет печатать драхмы: "мы уничтожили все станки"

Как пояснил чиновник, в 2000 году, когда Греция вступила в еврозону, власти страны поспешили избавиться от станков для печати драхм, так как были уверены, что теперь в стране всегда будет в обороте единая европейская валюта, передает Русская служба Би-Би-Си.

"Мы уничтожили все станки - теперь у нас их не осталось", - сказал Варуфакис в интервью австралийской радиостанции ABC.

Ранее сообщалось, что возврат Греции к прежней национальной валюте возможен в случае ее выхода из еврозоны из-за несогласия с условиями Евросоюза.

Читайте такжеЛагард: референдум прояснит положение вещей в Греции

Эксперты опасаются, что реанимированная драхма начнет быстро терять в стоимости, что приведет к опасности инфляции, поскольку цены на импорт начнут расти.

Также могут возникнуть сложности с финансовой стороной контрактов при взаимном расчете в разных валютах.