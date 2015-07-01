The Wall Street Journal опубликовала пять сценариев развития греческого кризиса

Об этом написал европейский редактор The Wall Street Journal Стивен Фидлер. Расклады могут быть разными: от сохранения Греции в еврозоне до введения плавающей драхмы, — считает он, передает Lenta.ru.

Первый сценарий предусматривает, что Афины уступят большинству требований кредиторов за право пользоваться всеми возможностями валютного союза. При этом европейцы, скорее всего, реструктурируют часть греческих долгов. В таком случае краткосрочный ущерб для греческой экономики станет минимальным.

Во втором варианте Греция пойдет по пути Черногории: будет находиться вне еврозоны, но сохранит евро в качестве валюты. Эта перспектива является вполне вероятной, но одной из худших для развития страны в дальнейшем. По сути, сохранение евро в одностороннем порядке исключает доступ к ресурсам ЕЦБ и одновременно лишает местные власти возможности как-то влиять на экономику при помощи монетарной политики. Кроме того, такой выход будет вреден для местных производителей.

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Греция может создать новую валюту, но жестко привязать ее к евро. Так поступила, например, Эстония по отношению к немецкой марке после краха Советского Союза. Система «валютного совета» (currency board) будет означать выпуск драхмы только в соответствии с объемом международных резервов. Курс валюты колебаться не будет.

Четвертый вариант предусматривает параллельное хождение драхмы и евро. Вторая валюта будет служить и как средство сбережений, и как средство для иностранных платежей. Постепенно драхма должна вытеснить евро с внутреннего рынка.

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Наконец, по пятому варианту будет создана новая, полностью конвертируемая драхма. Практически сразу она девальвируется, а банковская система таких потрясений почти наверняка не выдержит. Однако в долгосрочной перспективе этот вариант означает рост экспорта и постепенное восстановление конкурентоспособности национальной экономики.

В Греции 5 июля состоится референдум по вопросу принятия программы «тройки». Ее условия предусматривают введение жесткого режима экономии — повышение налогов и урезание пенсий и иных социальных выплат в обмен на реструктуризацию долга. Евросоюз поддерживает эту программу, тогда как правительство Алексиса Ципраса выступает против нее.