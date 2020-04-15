В НАТО убеждены, что Россия использует коронавирус для продвижения своих военных интересов

В Североатлантическом альянсе заявляют, что РФ не сбавляет темпы своей военной активности, несмотря на пандемию COVID-19.

В Организации Североатлантического договора (НАТО) убеждены, что Россия использует пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 для продвижения своих военных интересов.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал во время видеоконференции для журналистов из штаб-квартиры НАТО после заседания министров обороны стран-членов Альянса в формате защищенной телеконференции.

Он заявил, что главы оборонных ведомств рассмотрели вопрос дальнейшей политики Альянса по сдерживанию угроз и обороны. "Суть в том, что вызовы в области безопасности не ослабли из-за COVID-19. Напротив, потенциальные противники будут рассчитывать использовать ситуацию для продвижения их собственных интересов. Террористические группы могут чувствовать безнаказанность, ситуация с безопасностью в Афганистане и Ираке остается хрупкой, и мы видим непрерывные темпы российской военной активности", - заявил Столтенберг.

"Поэтому, мы должны поддерживать сдерживание и нашу оборону, поскольку наша основная миссия остается той же - обеспечить мир и стабильность", - добавил генсек Альянса.

Также он добавил, что когда НАТО продолжает принимать все необходимые меры для защиты Вооруженных сил стран Альянса, оперативная боевая готовность и в дальнейшем остается неослабевающей. "И наши силы по-прежнему бдительны, способны и готовы ответить на любую угрозу", - подчеркнул Столтенберг.

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Кроме того, министры обороны обсудили противодействие дезинформации как от государственных, так и негосударственных субъектов, которые пытаются посеять раздор среди членов НАТО, в Европе, и подорвать устои демократии. "Мы противодействуем этим ложным нарративам с помощью фактов и конкретных действий", - отметил генсек Альянса.

Столтенберг отметил, что во время пандемии COVID-19 появляется новое видение поисков дальнейшего укрепления взаимодействия гражданского общества с военным сектором для поддержки усилий по борьбе с коронавирусом, поскольку традиционные угрозы никуда не исчезли. "Киберугрозы до сих пор реальные, и мы видим более напористую Россию, которая продолжает поддерживать сепаратистов на востоке Украины, нарушающих режим прекращения огня снова и снова, или мы видим присутствие России в Сирии, которая обеспечивает Башару Асаду возможность делать то, что он делает против собственного населения", - сказал Столтенберг.