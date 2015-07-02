Спасатели достали из воды тела 8 погибших при крушении парома на Филиппинах

Об этом сообщил представитель местных властей Агосто Зурита. На борту перевернувшегося парома MB Nirvana находились 173 пассажира, передают РИА Новости. Сообщалось, что погибли не менее 33 человек.

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"Ранее представитель филиппинской береговой охраны коммодор Арман Балило заявил, что паром со 173 пассажирами перевернулся в 200 м от (причала) порта", - сообщает новостной портал GMA News.

По первоначальной информации, паром направлялся из города Ормок на остров Камотес, однако сильное волнение на море заставило его перевернуться.

На месте происшествия проводится спасательная операция.