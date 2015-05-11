На Японию надвигается супертайфун с Филиппин (видео)

Как передает Gazeta.ru на Филиппинах тайфун "Ноул" отрезал провинции Кагаян и Исабела. Там отключено электричество, существует опасность наводнений и оползней.

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В департаменте морской погоды Филиппин отмечают, что были эвакуированы как минимум 10 тысяч человек. Кроме того, из-за тайфуна отменены авиарейсы, прекращено паромное сообщение.

Двое жителей филиппинской провинции Кагаян уже стали первыми жертвами супертайфуна.