На Японию надвигается супертайфун с Филиппин (видео)
08:41, 11 мая 2015Мир
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Мощный тайфун "Ноул", скорость ветра в котором достигает 220 км/час, с Филиппин двинулся в сторону Японии.
REUTERS
Как передает Gazeta.ru на Филиппинах тайфун "Ноул" отрезал провинции Кагаян и Исабела. Там отключено электричество, существует опасность наводнений и оползней.
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В департаменте морской погоды Филиппин отмечают, что были эвакуированы как минимум 10 тысяч человек. Кроме того, из-за тайфуна отменены авиарейсы, прекращено паромное сообщение.
Двое жителей филиппинской провинции Кагаян уже стали первыми жертвами супертайфуна.
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