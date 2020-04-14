CNN: Россия использует коронавирус, чтобы построить "цифровой ГУЛАГ"

Москва вводит электронную систему тотального контроля, оправдывая это пандемией.

Москва ввела цифровую систему слежения, чтобы заставить россиян соблюдать карантин. Но критики говорят, что технология представляет беспрецедентную угрозу для приватности.

Об этом пишет CNN, добавляя, что российская столица стала эпицентром эпидемии коронавируса в стране. На нее приходится 11513 с 18328 официально зафиксированных случаев заражения в России.

"Если раньше у нас было 500 новых госпитализаций ежедневно, то теперь у нас 1300", - сказал мэр города Сергей Собянин. Он пояснил, что внедрение цифровой системы слежения - это ответ на быстрое распространение COVID-19 в Москве.

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Концепция ее работы в теории очень проста. Москвичи и жители Московской области, которым от 14 лет, должны скачать QR-код, если они хотят передвигаться по городу. Регистрируясь на сайте правительства или загружая специальное приложение на смартфоны, граждане могут заранее передавать информацию о своем маршруте передвижения и цели. После этого они получают QR-код, который у них могут проверить на улице.

Сначала эти правила будут касаться только тех, кто пользуется общественным транспортом. Но власти говорят, что ограничения постепенно будут расширены и на короткие поездки по району. Полиция будет сканировать коды и штрафовать людей, которые вышли без разрешения или умышленно предоставили ложную информацию. Те, кто до сих пор ходит на работу, могут получить специальный безлимитный пропуск. Но для личных нужд, таких как поездка в магазин или на "дачу", они могут получить два разрешения на неделю, каждый из которых действителен один день.

Официально система пропусков стала обязательной в минувшую среду. Но полиция и перед тем ловила тех, кто выходил из дома без разрешения. В понедельник полиция установила пропускные пункты в Москве, чтобы проверять водителей, есть ли у них веские причины быть в столице.

Правительство России уже использовало пандемию коронавируса для испытания ряда новых технологий, в частности, инструменты для распознавания лиц. Использование пропусков для подавления передвижения - не уникальное изобретение России. В Париже, к примеру, ввели бумажные формы. Но Москва пошла по пути Китая, используя QR-коды для масштабного слежения за населением.

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Но активисты российской оппозиции предостерегают, что новая система приведет к беспрецедентному вмешательству правительства. К примеру, сайт для получения разрешений требует от всех пользователей создать на электронном портале правительства свою страницу, на которой будут храниться данные о штрафах пользователя, счетах за коммунальные услуги, данные заграничного паспорта и тому подобное. Пользователь должен указать, откуда он собирается начать свое передвижение и куда собирается добраться. Он должен указать свой идентификационный код плательщика налогов, зарегистрировать здесь номер своего автомобиля и скачать паспортные данные.

Местные оппозиционные депутаты Дарья Беседина и Максим Кац, которые голосовать против введения системы в Москве, называют ее "кибернетическим ГУЛАГом" и "цифровым концлагерем". Они критикуют правительство России за смешанную риторику про коронавирус.

"Если с одной стороны вы целый день говорите людям, что ситуация под контролем и лишь старшие пациенты умрут, а с другой - не предоставляете экономической поддержки, то люди не будут оставаться дома", - написал Кац в Twitter.

"И не важно, как много пропусков вы введете", - добавил он.

Власти Москвы сначала отказывалась вводить систему электронных пропусков, подчеркивая, что самоизоляции достаточно. Но план системы вернули на рассмотрение, когда стало понятно, что уровень заражения коронавирусом продолжает расти.

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Очевидно, что местная власть собирала данные о людях еще до появления электронных пропусков. 10 апреля, когда Собянин только объявил о запуске системы, в штаб-квартире реагирования на коронавирус в Москве объявили, что 3,5 миллиона жителей города из 12,5 миллионов выходили из дома более чем на шесть часов. Российский технологический гигант Yandex создал карту, которая показывала "индекс самоизоляции". Она показывала, что жители Москвы более активно нарушают правила самоизоляции во время текущей неделе, чем неделей ранее.

Организация "Роскомсвобода", которая следит за свободой интернета в России, назвала новую систему цифровых пропусков инструментом "гонки за слежкой", а опубликованную карту - "цифровым нарушением гражданских прав". И эти меры могут остаться и после того, как пандемия коронавируса закончится. Власти Москвы обещают удалить все данные после снятия карантина. Но эксперты боятся, что собранные личные данные каждого жителя Москвы могут оказаться в плохих руках.