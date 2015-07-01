Die Welt: Ципрас и Варуфакис погубят Грецию

Если пообщаться в Афинах с греческими гражданами, то быстро выясняется, что многие не понимают значения референдума. Но Ципрас и Варуфакис слишком трусливы, чтобы объяснять им.

Об этом пишет Ян Дамс в своей статье «Ципрас и Варуфакис погубят Грецию», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

Некоторые греки считают Яниса Варуфакиса героем. Министр финансов неспокойной страны – тот, кто четко произносит необходимые слова, не позволяет себя запугать силой крупных европартнеров. Тот, кто не сгибается, не пресмыкается.

Тот, кто, наконец, возвращает грекам то, что было украдено у них немцами, чиновниками ЕЦБ и рыночными либералами из Международного валютного фонда (МВФ): Нет, не только деньги, но, прежде всего, честь. В Афинах многие в это верят.

Необходимо признать: кредиторы в некоторой степени заслужили такого человека. В течение многих лет они язвительно выражались о греках и отказывались признавать их политическую элиту. Они показывали на Афины пальцем. И они оставили стране гораздо меньше финансового и политического суверенитета, нежели подобает демократии. Варуфакис, и, конечно, его премьер Алексис Ципрас, - это результат.

Варуфакис неоднократно ошибался

И тут должно прекратиться самобичевание европейцев, поскольку вдвоем они представляют собой гораздо больше, чем пресловутый острый топор на грубый сук. Они – катастрофа для своей страны. Сегодня мы видим это снова, они заставляют о себе говорить, потому что они вдруг из необходимости представили новую программу: просьбы о более легких условиях и продление сроков погашения. Именно в тот день, когда старая программа безуспешно завершилась. Еврогруппа сразу отклоняет новые предложения. В среду, как было сказано, будут новые переговоры. Затем следуют также – еще раз - новые предложения от Афин.

Это дилемма. Не особенно известный экономист испытывает свои теории в стране, которая экономически находится на грани краха. Ее премьер-министр - экономически особенно неопытный - поддается соблазну и поддерживает это. И если их проекты в действительности рушатся из-за сопротивления доноров, то виноваты не они, а снова другие.

Благоразумие, приспособление к реальности – это не сильные стороны Варуфакиса. Не так давно греческий министр финансов утверждал, что банки в его стране не будут закрыты. С понедельника реальность доказывает ему обратное.

И так же убедительно в прошлом он утверждал, что Афины просто не могут быть банкротом и выйти из еврозоны. Ведь в таком случае европейцы слишком много потеряют. По тому, как обстоят дела сейчас, можно сказать, что он снова просчитался.

Не все греки понимают, о чем речь

Уже сегодня Афины с некоторой вероятностью не смогут заплатить МВФ. Вскоре еще один транш ЕЦБ под вопросом. Это просто вопрос времени, пока в Греции не будут розданы последние евро. И если греки в воскресенье на референдуме примут то, решение, которого хотят Ципрас и Варуфакис – а именно против последнего оговоренного в Брюсселе пакета помощи – тогда они по сути также проголосуют против еврозоны.

Варуфакис знает это. Ципрас знает это. Оба просто слишком трусливы, чтобы объяснить своему народу все последствия. Потому что, конечно, греки не хотят новой программы помощи с ее жесткой экономией и реформами. Но многие и не хотят выходить из еврозоны. И если послушать их на демонстрации в поддержку «Сиризы» в понедельник вечером на площади Синтагма в Афинах, то некоторые из них не понимают, что именно это их ожидает в конце.

Тем не менее, некоторые до сих пор считают, что новое «нет» приведет к переговорам о списании долга, новой помощи на других условиях. То, что речь идет о драхме или евро, еврозоне или европейской окраине, многие не понимают. И Варуфакис не спешит это объяснять. Потому что выход из еврозоны в Греции на самом деле не так уж популярен.

Бедные греки

Это нехорошая смесь трусости и наглости, когда греческий министр финансов встает и говорит, что он будет обращаться в европейские суды из-за того, что его страну выбросили из еврозоны. Какие у него основания для обращения?

То, что он больше не получает деньги от европейцев, потому что он не может найти с ними общий язык? То, что поэтому он больше не может платить по счетам? Что он должен был закрыть банки, потому что их нельзя больше содержать? Или на самом деле выход его страны из еврозоны, решение о котором принимали не другие, а который является следствием его политики?

Если правительство Ципраса выиграет референдум и Янис Варуфакис останется у власти, для Греции станет почти невозможным остаться частью еврозоны. Не потому, что другие правительства валютной зоны выставят бедных греков. А потому, что мужчины, как Варуфакис, не в состоянии адаптировать свою политику к изменяющейся реальности. Бедные греки.