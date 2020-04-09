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В центре Москвы прогремел взрыв (фото, видео)

14:59, 09 апреля 2020
Мир
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В результате взрыва пострадала женщина / tvrain.ru

Читайте такжеВ Москве задержали женщину, которая угрожала взорвать самолет (фото)Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Baza.

Отмечается, что во время ремонтных работ взорвался котел на 9 этаже, где находится бойлерная.

После взрыва начался небольшой пожар, но его быстро потушили.

Есть информация об одной пострадавшей женщине, ей выбило зуб.

Ранее УНИАН сообщал, как в России в жилом доме произошел взрыв, погиб один человек.

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