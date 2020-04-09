В центре Москвы прогремел взрыв (фото, видео)

В здании возле посольства Словакии взорвался котел.

В центре Москвы в бизнес-центре «Панорама» около посольства Словакии прогремел взрыв.

Читайте такжеВ Москве задержали женщину, которая угрожала взорвать самолет (фото)Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Baza.

Отмечается, что во время ремонтных работ взорвался котел на 9 этаже, где находится бойлерная.

После взрыва начался небольшой пожар, но его быстро потушили.

Есть информация об одной пострадавшей женщине, ей выбило зуб.

Ранее УНИАН сообщал, как в России в жилом доме произошел взрыв, погиб один человек.