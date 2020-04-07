В Израиле на Песах ограничивают передвижение людей и вводят комендантский час

В стране временно прекратится движение общественного транспорта, закроются магазины.

Правительство Израиля в связи с эпидемией вводит для граждан запрет покидать места их постоянного жительства в период с 7 вечера 7 апреля до 6 утра 10 апреля.

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Как сообщает Times of Israel, правительство также вводит комендантский час с завтрашнего дня и до четверга. Израильтянам нельзя будет удаляться от своего дома более чем на 100 метров.

В стране временно прекратится движение общественного транспорта, закроются магазины.

Отметим, восьмого апреля евреи отмечают Песах – один из важнейших иудейских праздников. Праздничная неделя продлится до 16 апреля.

Песах традиционно считается семейным праздником. В первый день Песаха еврейские семьи собираются на вечернюю трапезу «Седер».

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