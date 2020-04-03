Евреи готовятся отмечать Песах 2020: история и традиции праздника

В Украине Песах часто называют «еврейской Пасхой», хотя это разные праздники.

Совсем скоро иудеи будут отмечать Песах - один из важнейших праздников иудаизма. В дни Песаха евреи чтят память об освобождении своего народа от многовекового рабства и исходе своих предков из Египта. Предание об этих событиях не только вошло в Ветхий завет, но и заняло важную часть в национальном сознании еврейского народа.

В Украине Песах часто называют «еврейской Пасхой», хотя ничего общего между этими праздниками нет. Все дело в том, что календарно Песах и Пасха обычно приблизительно совпадают. УНИАН вспомнил традиции праздника, и узнал, когда отмечают Песах в 2020 году.

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Песах - история праздника

История праздника Песах связана с библейской историей еврейского народа. Считается, что евреи ведут свою родословную от рода Иакова, который осел в Египте. Изначально египтяне приняли потомков Иакова с радушием, но когда их число в стране начало расти, их права были урезаны.

Древних евреев превратили в рабов, обложив тяжелой трудовой повинностью, а новорожденных мальчиков в еврейских семьях убивали.

Лишь через 400 лет рабства еврейский народ дождался своего спасителя – им стал Моисей. В младенчестве он избежал смерти и по чудесному стечению обстоятельств вырос при дворе египетского Фараона. Не желая терпеть унижение и геноцид своих соплеменников, Моисей организовал их исход из Египта, повинуясь воле Бога. Он также получил от Бога десять заповедей и стал основоположником иудаизма.

Праздник получил название от ивритского слова «пасах», что приблизительно переводиться как «миновал, обошел стороной». Это связано с обстоятельствами исхода евреев из Египта. Так, чтобы спасти еврейский народ, Бог наслал на египтян десять казней. Десятая казнь египетская – гибель всех первенцев в семье, «миновала» дома евреев. Лишь после этого евреи смогли покинуть Египет.

«Еврейская пасха» - дата

Иудеи отмечают Песах по еврейскому календарю – празднование начинается на 14 день весеннего месяца нисан и продолжается неделю в Израиле. За пределами Израиля Песах отмечают восемь дней.

Песах в 2020 году начнется вечером восьмого апреля (в среду) и продлится до 16 апреля (в четверг).

Песах – традиции

Евреи отмечают Песах в кругу семьи. В первый день они собираются на вечернюю трапезу «Седер», где читают священное писание. Седер состоит из строгих ритуалов, которые еврейский народ проводит тысячелетиями. На стол седера ставят посуду с соленой водой – она символизирует слезы, пролитые еврейскими женщинами.

Второй день Песаха считается праздничым, в это время нельзя работать и заниматься каким-либо трудом. Еще пять дней евреи проводят в режиме мягких ограничений, когда работать частично разрешено. Последний день пасхальной недели также является праздничным и выходным.

В период Песаха евреи едят пресные лепешки – мацу. По преданию, подобную пищу были вынуждены были есть иудеи сразу после отхода из Египта. В свое время существовала и традиция забивать на Песах ягненка (или прочее животное) в дар Богу, но сегодня от нее, в основном, отказались.

Песах и Пасха

Далеким от религии людям может показаться, что Песах и Пасха – по сути один и тот же праздник, который христиане и иудеи отмечают по разному. На деле это не так, праздники посвящены разным событиям.

Как известно, христианская Пасха посвящена чуду воскрешения Иисуса Христа. Новый Завет гласит, что он был казнен после начала празднования Песаха, что и дало в итоге название празднику (Пасха – калька с еврейского «Песах»). Это также объясняет, почему даты празднования Пасхи и Песаха приблизительно сходятся в календаре.

Пасха в 2020 году у православных приходится на 19 апреля – через несколько дней после празднования Песаха.

Песах что нельзя делать

У евреев Песах связан со строгими традициями. Главная из них – в доме нельзя держать хлеб, вместо него едят мацу. Запрещена любая сдоба и продукты с зерновыми, а также продукты, которые подвергались закваске.