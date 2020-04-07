ВОЗ призвала страны не ослаблять карантин преждевременно

В мире уже 74 744 умерших от коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения пока не имеет рекомендаций для стран по смягчению мер по нераспространению пандемии коронавируса, но призвала не ослаблять их раньше времени.

Об этом сообщил представитель ВОЗ Кристиан Линдмаер, передает Reuters.

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«Самое главное – не ослаблять меры слишком рано, чтобы больше не отступать», – заявил он, добавив, что такие заблаговременные решения похожи на утренние пробежки больных, после которых всегда есть риск осложнения.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро вторника, 7 апреля, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 74 744 человека.