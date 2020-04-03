В Мексике из-за коронавируса перестанут варить пиво Corona

Производство приостановят с 5 апреля.

Мексиканская пивоваренная компания Grupo Modelo приостановит производство пива Corona и других своих марок из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Читайте такжеВопреки коронавирусу: любители пива провели онлайн-дегустацию (фоторепортаж)Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что такое решение связано с тем, что правительство Мексики распорядилось остановить работу предприятий, деятельность которых признана несущественной для экономики страны.

Компания поставляет пиво Corona в 180 стран мира. Его производство приостановят с 5 апреля.

В Grupo Modelo отметили, что уже начали сокращать объемы производства, хотя считают, что пиво является агропромышленным продуктом. Там также пообещали обеспечить, чтобы 75% сотрудников пивоварни работали из дома, если власти разрешат им продолжить работу.

Ранее УНИАН сообщал, что люди по всему миру связывают новый коронавирус с названием пива.