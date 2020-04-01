Князь Монако вылечился от коронавируса

О заражении главы Монако стало известно 19 марта.

Князь Монако принц Альбер II выздоровел от коронавируса и завершил свой период самоизоляции.

О заражении главы Монако стало известно 19 марта. Он проходил лечение в Больничном центре принцессы Грейс, государственной больнице княжества, сообщает "Европейская правда".

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После двух недель самоизоляции он был выписан по рекомендации врачей.

"Все в порядке. У меня все еще остался кашель, но это вполне нормально, я разговаривал с рядом других людей", - рассказал принц в интервью.

Княжеский дворец Монако подтвердил известие о выздоровлении князя во вторник.

"Врачи, которые ухаживали за принцем Альбером II с момента начала его заболевания COVID-19, сегодня позволили ему закончить карантинный период. Принц вылечился и находится в добром здравии", - говорится в заявлении дворца.

62-летний монарх вернется в загородную семейную резиденцию, где сейчас находятся его жена и дети.

Как сообщал ранее УНИАН, 71-летний принц Чарльз, у которого ранее обнаружили коронавирус, больше не находится в самоизоляции.