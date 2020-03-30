Принц Чарльз победил коронавирус и вышел из самоизоляции

Его жена Камилла остается на карантине.

71-летний принц Чарльз, у которого ранее обнаружили коронавирус, больше не находится в самоизоляции.

"В Кларенс-хаусе подтвердили, что после консультаций с личным врачом, принц Уэльский сейчас уже не на самоизоляции", - говорится в заявлении пресс-секретаря Чарльза, пишет ВВС Украина.

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О том, что принц Чарльз подхватил коронавирус, стало известно 25 марта. Сообщалось, что он имеет легкие симптомы болезни, но в целом чувствует себя хорошо.

Жене Чарльза, 72-летней герцогине Корнуольской Камилле, также сделали тест, но коронавируса не обнаружили.

В течение недели супруги находились в самоизоляции в резиденции Балморал.

Представитель принца Чарльза заявлял, что установить, от кого именно он заразился, невозможно, поскольку в течение последних недель он имел много встреч.

Как писал УНИАН, в прошлую пятницу коронавирус также подтвердился у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Он рассказывал, что самоизолировался, но продолжает возглавлять работу британского правительства по борьбе с вирусом из дома.

За последние сутки в Великобритании от коронавируса умерли 209 больных, увеличив общее количество погибших до 1228.

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