Грузия ввела всеобщий карантин и комендантский час

Власти страны усиливают меры безопасности из-за коронавируса.

В Грузии в рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции вводится комендантский час.

Об этом объявил премьер-министр Грузии Георгий Гахар, передает "Грузия Online".

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По его словам, с 21:00 и до 6:00 запрещается передвижение пешком и на транспорте в городе и по всей стране в целом.

"Мы приняли решение значительно ужесточить меры в условиях чрезвычайного положения. Мы объявляем о фактическом всеобщем карантине, который начнется завтра в 8:00 утра", - заявил Гахар.

Как сообщал УНИАН, 21 марта власти Грузии объявили чрезвычайное положение на территории всей страны. Оно продлится месяц – до 21 апреля.