Грузия ввела всеобщий карантин и комендантский час
17:34, 30 марта 2020Мир
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Власти страны усиливают меры безопасности из-за коронавируса.
Грузия объявила всеобщий карантин в стране / фото: Flickr/Leo Koolhoven
В Грузии в рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции вводится комендантский час.
Об этом объявил премьер-министр Грузии Георгий Гахар, передает "Грузия Online".
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По его словам, с 21:00 и до 6:00 запрещается передвижение пешком и на транспорте в городе и по всей стране в целом.
"Мы приняли решение значительно ужесточить меры в условиях чрезвычайного положения. Мы объявляем о фактическом всеобщем карантине, который начнется завтра в 8:00 утра", - заявил Гахар.
Как сообщал УНИАН, 21 марта власти Грузии объявили чрезвычайное положение на территории всей страны. Оно продлится месяц – до 21 апреля.
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