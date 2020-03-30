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Грузия ввела всеобщий карантин и комендантский час

17:34, 30 марта 2020
Мир
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Грузия объявила всеобщий карантин в стране / фото: Flickr/Leo Koolhoven

Об этом объявил премьер-министр Грузии Георгий Гахар, передает "Грузия Online".

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По его словам, с 21:00 и до 6:00 запрещается передвижение пешком и на транспорте в городе и по всей стране в целом.

"Мы приняли решение значительно ужесточить меры в условиях чрезвычайного положения. Мы объявляем о фактическом всеобщем карантине, который начнется завтра в 8:00 утра", - заявил Гахар.

Как сообщал УНИАН, 21 марта власти Грузии объявили чрезвычайное положение на территории всей страны. Оно продлится месяц – до 21 апреля.

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