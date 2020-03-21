Грузия вводит чрезвычайное положение до 21 апреля

На срок действия чрезвычайного положения на территории Грузии будет ограничен целый ряд прав, в том числе: права на свободу передвижения и сообщения, собственность, сборы и собрания; возможность предоставления публичных сервисов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили официально объявила чрезвычайное положение на территории всей страны.

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Соответствующее заявление она сделала некоторое время назад на экстренном брифинге, сообщает Грузия Online.

«На основании обращения премьер-министра, в соответствии с 71-й статьей Конституции Грузии, я объявляю чрезвычайное положение на всей территории Грузии. Это решение вступает в силу с момента объявления», – отметила Зурабишвили.

Также, на основании представления премьер-министра Грузии, в соответствии с 71-й статьей и 2-й статьей о чрезвычайном положении Конституции Грузии, издаю декрет, согласно которому на срок действия чрезвычайного положения на территории Грузии будет ограничен целый ряд прав, в том числе: права на свободу передвижения и сообщения, собственность, сборы и собрания; возможность предоставления публичных сервисов.

Этим декретом предполагаются административные санкции и уголовная ответственность за нарушение режима чрезвычайного положения», - заявила президент.

Чрезвычайное положение будет действовать до 21 апреля.