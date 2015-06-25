Власти Армении объяснили подорожание электроэнергии засухой и падением национальной валюты

Премьер-министр Армении Овик Абраамян объяснил, почему власти страны приняли решение поднять цены на электроэнергию, сообщает Росбалт.

"Сразу хотел бы отметить, что ни одно правительство, в том числе и правительство Армении, не хочет повышения тарифов на электроэнергию. Однако правительство обязано учитывать объективные реалии, которые зачастую существенно отличаются от общественного восприятия этих реалий. В обществе распространено мнение, что повышение тарифов связано со злоупотреблениями ЭСА, говоря на языке народа – грабежом. Не исключаю, что были злоупотребления", — сказал он.

Абраамян заявил, что цена на электроэнергию была увеличена по трем причинам. Во-первых, 2015 выдался маловодным годом, в связи с чем гидроэлектростанции не выработали достаточного количества электроэнергии. Кроме того, на повышение тарифов повлиял вынужденный простой Армянской АЭС в декабре 2013 года, который продлился 88 дней, а также девальвация национальной валюты на 20%.

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По словам Абраамяна, расчеты властей показали, что цены на электроэнергию увеличатся для каждой семьи примерно на 1,4 тыс. драмов (около $3), поскольку каждая семья в среднем потребляет около 200 киловатт-часов в месяц.

Как сообщалось, Комиссия по регулированию общественных услуг Армении 17 июня приняла решение о повышении тарифа на электроэнергию с 1 августа на 6,93 драма за кВт.ч (примерно на 16,7%). Причем, "Электросети Армении" в своей заявке намеревались поднять тариф на 40,8%. Это вызвало волну протестов населения.