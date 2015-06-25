Президент Чехии заявил о готовности принимать беженцев из Украины: "они трудолюбивые люди"

Об этом Земан заявил, комментируя ситуацию с выполнением странами ЕС политики по приему беженцев, передает Радио Свобода.

«Думаю, что мы бы не должны были принимать никаких беженцев из стран, которые от нас культурно очень отдаленные. Совсем иначе принимать, скажем, украинцев», – сказал Милош Земан в среду во время встречи с общиной города Йиглава.

По мнению чешского президента, граждане, которые приехали из Украины, отличаются трудолюбием, не имеют большого языкового разрыва с чехами и могут легче интегрироваться.

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«Нельзя исключать, что волна мигрантов придет из Украины, там языковой барьер относительно мал. Кроме того, они трудолюбивые люди и способны ассимилироваться...Если иностранцы в Чехии составляют 5% от общего количества населения, то большая часть из них – украинцы», – сказал Милош Земан.

Официальный Брюссель объявил о намерении разместить на территории ЕС около 40 тысяч беженцев в соответствии с системой квот. Право убежища в первую очередь планируют предоставлять тем, кто покинул свои дома из-за вооруженных конфликтов в родных странах. Франция, Эстония, Великобритания, страны «Вышеградской четверки» уже объявили свое несогласие по этому поводу.

Венгрия на днях заявила, что приостанавливает положения ЕС в отношении беженцев, поскольку только за текущий год в страну прибыло 60 тысяч нелегальных мигрантов. Но накануне от этого решения отказалась.

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Кроме того, страны «Вышеградской четверки – Словакия, Польша и Венгрия заявили, что не отказываются оказать помощь беженцам, но не соглашаются с предложенными ЕС квотами.

«Мы готовы действовать в духе солидарности, однако страны «Вышеградской четверки» настаивают на том, что мероприятия по переселению должны происходить на добровольной основе. Подтверждаем, что любые требования обязательных квот для нас являются неприемлемыми», – говорится в совместном заявлении стран.