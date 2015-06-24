ЕС хочет за месяц найти альтернативу системе мигрантских квот
14:47, 24 июня 2015Мир
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Евросоюз планирует к концу июля решить вопрос о перемещении 40 тысяч мигрантов по территории ЕС на добровольной основе, а не через механизм, предложенный Еврокомиссией.
REUTERS
Как сообщил высокопоставленный представитель ЕС, при обсуждении обязательных квот на прием беженцев, скопившихся в Греции и Италии, 12 или 13 стран выразили категорическое несогласие. Об этом сообщает Росбалт.
"Еще двенадцать стран были готовы работать на обязательной основе, но им не понравились принципы распределения, а две страны были недовольны цифрами, утверждая, что 40 тысяч — это недостаточно", — сообщил представитель ЕС, пожелавший остаться неназванным.
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Напомним, Еврокомиссия ранее предложила обязать 23 страны-члена ЕС принять у себя часть из 40 тысяч беженцев из Сирии и Эритреи, прибывших в Грецию и Италию.
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