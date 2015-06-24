Gazeta Wyborcza: российский чиновник процитировал журналистам выдумки интернет-троллей

Секретарь СНБО России Николай Патрушев на этой неделе заявил, что США якобы хотели бы, чтобы России и вовсе не существовало. По его словам, американцам якобы завидно с того, что именно россияне обладают таким большим количеством природных богатств.

"Вы, наверное, помните слова бывшего Госсекретаря США Мадлен Олбрайт о том, что России не принадлежит ни Сибирь, ни ее Дальний Восток", - сказал Патрушев, но журналисты ответили, что не помнят таких слов.

Об этом на страницах Gazeta Wyborcza пишет Вацлав Радзивинович, добавляя, что после цитирования Олбрайт российским чиновником журналисты начали искать, когда же это она нечто подобное говорила, передает ZN.ua.

Как оказалось, никогда. На самом деле эту фразу присвоили бывшему Госсекретарю США и распространили в интернете тролли Кремля.

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Разивинович иронизирует, что, возможно, примитивные писаки-пропагандисты и не придумали цитату "коварной бабки из США". Еще в 2006 году тогдашний глава ФСБ генерал-майор Борис Ратников рассказал государственной "Российской газете" о том, что "чекисты сканировали мысли Мадлен Олбрайт".

"В мыслях госпожи Олбрайт мы обнаружили патологическую ненависть к славянам. А еще ее обижало то, что Россия обладает крупнейшими в мире запасами полезных ископаемых. Она бы хотела, чтобы в будущем российскими запасами владела не одна страна, а целая куча народов, которые все будут подчинены США", - рассказывал тогда Ратников.

"И здесь возникает сложная проблема. Приписал ли себе генерал чекистов-оккультистов выдумки интернет-троллей Кремля? Или все произошло наоборот? Может это его люди по секрету рассказали троллям, какую мысль надо распространить среди россиян", - смеется обозреватель из российских чиновников.

Во всяком случае, то, что чиновники цитируют выдумки из интернета, ставит вопрос, кто кому "замылил глаза". Но ответа нет.

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"Меня часто спрашивают, надо ли бояться России. А я отвечаю, что самой страны не надо. Но бояться стоит психического состояния людей, которые ею руководят и придумывают разные ужасы, чтобы потом самим же в них поверить", - говорится в статье.

Тем временем, в России бывшая сотрудница подала в суд на интернет-пропагандистов власти, которые работают в Санкт-Петербурге. А путинская "фабрика троллей" хочет откупиться от ее иска. По словам истицы, она работала с 9 утра до 21 вечера ежедневно. Ее обязанностью было с помощью различным учетных записей в социальных сетях распространять нужную точку зрения, выгодную Кремлю. За это она получала зарплату в размере 764 доллара.