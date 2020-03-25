В Черном море упал российский Су-27

Истребитель пропал с экранов радаров в 50 километрах от Феодосии в Крыму.

Самолет Су-27, по предварительным данным, упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов.

Читайте такжеВ Австралии столкнулись два самолета: все пассажиры и пилоты погибли (видео)

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что истребитель пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в 50 километрах от Феодосии в Крыму.

Это произошло вечером, около 20:10, 25 марта. Спустя минуту был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка в этом районе.

Как сообщал УНИАН, пассажирский самолет, вылетевший из Новосибирска в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета Толмачево, из-за технических проблем с механизмом закрылок.