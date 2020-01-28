Экстренно приземлился: в России произошло ЧП с пассажирским самолетом

На борту находились 77 пассажиров и два члена экипажа.

Пассажирский самолет, вылетевший из Новосибирска в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета Толмачево, из-за технических проблем с механизмом закрылок.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

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Самолет вылетел в 16.10 по местному времени (11:10 по Киеву), но решил вернуться «по решению экипажа», заявили в пресс-службе аэропорта Толмачево, рекомендовав обратиться за подробностями в авиакомпанию. Самолет сел в штатном режиме в 17:45 (12:45 по Киеву).

По данным агентства, речь идет о самолете Embraer-170. Предварительно, у воздушного судна не убрались закрылки.

Как стало известно позже, самолет аварийно приземлился. По информации прокуратуры, никто не пострадал. На борту находились 77 пассажиров и два члена экипажа.