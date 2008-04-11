Снимок обнажённой первой леди Франции продали за 91 тысячу долларов (фото)

Художественное фото обнажённой Карлы Бруни, первой леди Франции, супруги президента Николя Саркози, продано с нью-йоркского аукциона "Кристис" за 91 тысячу долларов, почти в 30 раз дороже предпродажный оценки, сообщил торговый дом.

"Фото купил анонимный дилер, торгующий в нашем зале, для китайского частного коллекционера", - сказал Рик Пайк, PR-менеджер торгового дома.

Постановочный черно-белый снимок фотохудожника Мишеля Комта был сделан в 1993 году в бытность Карлы профессиональной моделью. По замыслу, он имитирует картину Жоржа Сера "Натурщица", написанную за 100 лет до появления этого фото.

Тогда ещё будущая первая леди Франции с гладко зачёсанными волосами стоит, завернув ступни носками внутрь, и целомудренно, на античный манер, прикрывая ладонями низ живота. Первоначально этот портрет предназначался для социальной рекламы против СПИДа.

Планировалась, что фотография будет продана за 3-4 тысячи долларов. "Такой рост стоимости этого лота объясняется, конечно, тем, кто на нем изображён", это вызвало повышенный интерес мировых СМИ к этому фото, что, конечно, нашло своё отражение и в рыночной цене, сказал Пайк.

Элферинг - один из крупнейших мировых коллекционеров фотографии 20-го века. Его собрания уже не раз выставлялись на "Кристис", принося владельцу миллионы долларов. От нынешней коллекции, в которой 135 работ, он ожидал получить до 3 миллионов долларов, однако продажная цена составила почти 4,2 миллиона долларов.

Николя Саркози женился на Карле Бруни в начале февраля этого года после драматического расставания со своей супругой Сесилией, что стало главной темой читательского интереса далеко за пределами Франции. К первому официальному визиту четы в Великобританию таблоиды перепечатали фото обнажённой Бруни, сделанные в то время, когда она ещё была моделью, включая и работу Комта.

Ранее также сообщалось, что в британской версии мужского журнала GQ будут опубликованы три эротические фотографии первой леди Франции, модели и певицы Карлы Бруни.

Острый интерес к фото с обнажённой первой леди Франции помог снимку покинуть двадцатку самых недооценённых работ коллекции, представленной к торгам, хотя и не вывел в лидеры.

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