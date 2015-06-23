Экс-посол США в Украине: следующий американский президент будет иметь более жесткий подход в вопросе российской агрессии

Об этом он заявил в интервью Громадському ТБ.

«Думаю, до конца года Конгресс примет законы, которые позволят помочь Украине оружием – увидим, согласится ли президент на это. И думаю, что следующий президент США, кто бы им не стал, будет осознавать всю опасность и масштаб этого кризиса. А как только у нас будет президент, который осознает всю угрозу этого кризиса, США примет более сильную доктрину относительно российской агрессии, чем сейчас», - отметил Хербст.

Хербст считает, что почти все нынешние кандидаты в президенты имеют реалистичное понимание этого кризиса – и демократы, и республиканцы. «Не все, конечно, но могу сказать, что тот кандидат, который не имеет такого понимания, не станет президентом США», - отметил экс-посол.

Читайте такжеГлава Пентагона подтвердил планы по размещению тяжелого вооружения в Восточной Европе

Также он отметил, что в Европе уже улучшилось понимание того, насколько Путин является опасным, и со временем это приведет к более сильной позиции и в США, и в ЕС.

По мнению Хербста, Украине следует предоставить существенную военную помощь, а именно - защитное оборонительное оружие. «Более сильный ответ необходимо готовить и в рамках НАТО - отправка в Балтийские страны войск, оружия и оборудования», - сказал бывший дипломат.

По словам Хербста, нынешний президент США ошибается, когда считает конфликт в Украине исключительно европейским и не имеет глобального масштаба. «К сожалению, президент США сказал, что это только европейский конфликт, а не глобальный и он ужасно ошибается, это невероятно наивная мысль. Но пока в Вашингтоне будут так думать, действенной стратегии по отношению к России не будет», - отметил он в интервью.

Читайте такжеСенаторы США в очередной раз призывают Обаму увеличить помощь Украине

Хербст подчеркнул, что НАТО не только должно быть готово к гибридной войне, а и давать понять, в первую очередь, России, что альянс к этому готов.

Ранее УНИАН сообщал, Соединенные Штаты Америки приветствуют продолжение Европейским союзом силу секторальных экономических санкций против России, наложенных в ответ на российскую агрессию на востоке Украины.

Пресс-секретарь Государственного департамента США Джон Кирби напомнил, что так же, как в ЕС, в США и других странах «Группы семи» четко заявляли, что прямо связывают эти санкции с полным выполнением Минских договоренностей.