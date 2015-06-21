Тысячи жителей Нью-Дели собрались на массовое занятие йогой (фоторепортаж)
Тысячи человек собрались на проспекте Раджпатх в индийской столице Нью-Дели, где проходят торжества, посвященные Дню йоги.
Международный день йоги отмечается впервые. В центре столицы порядок обеспечивают тысячи полицейских, передает Русская служба Би-Би-Си.
Как ожидается, на проспекте Раджаптах в воскресенье йогу будут практиковать около 35 тысяч человек, в их числе чиновники, студенты и военные.
На торжества также были приглашены представители Книги рекордов Гиннесса, которые, вероятно, смогут засвидетельствовать самое массовое в истории занятие йогой.
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К участникам торжеств обратился и премьер-министр Индии Наредра Моди. Именно по инициативе Моди в декабре прошлого года Генеральная ассамблея ООН объявила 21 июня Международным днем йоги.
Премьер выступил с торжественной речью, после чего сделал несколько упражнений. Ранее премьер говорил, что ежедневно занимается йогой и благодаря этим занятиям обладает высокой работоспособностью, несмотря на недостаток сна.