Тысячи жителей Нью-Дели собрались на массовое занятие йогой (фоторепортаж)

Международный день йоги отмечается впервые. В центре столицы порядок обеспечивают тысячи полицейских, передает Русская служба Би-Би-Си.

Как ожидается, на проспекте Раджаптах в воскресенье йогу будут практиковать около 35 тысяч человек, в их числе чиновники, студенты и военные.

На торжества также были приглашены представители Книги рекордов Гиннесса, которые, вероятно, смогут засвидетельствовать самое массовое в истории занятие йогой.

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К участникам торжеств обратился и премьер-министр Индии Наредра Моди. Именно по инициативе Моди в декабре прошлого года Генеральная ассамблея ООН объявила 21 июня Международным днем йоги.

Премьер выступил с торжественной речью, после чего сделал несколько упражнений. Ранее премьер говорил, что ежедневно занимается йогой и благодаря этим занятиям обладает высокой работоспособностью, несмотря на недостаток сна.