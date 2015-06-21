Россия развернула в Арктике ЗРК "Панцирь"

01:53, 21 июня 2015
Мир
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Россия развернула в Арктике зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" и планирует дислоцировать в регионе истребители.

Россия отправила в Арктику ПВО / vitalykuzmin.net

По словам заместителя командующего войсками воздушно-космической обороны Кирилла Макарова, комплексы развернуты на островах в Северном Ледовитом океане в рамках общего наращивания Россией своей военной мощи в Арктике, сообщает русская служба Би-би-си.

"Это все делается для того, чтобы Российская Федерация отстаивала свои интересы по периметру нашего государства, но и также интересы в Арктике", – отметил Макаров.

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Информация о возможном размещении "Панцирей" в Арктике уже появлялась в СМИ, при этом отмечалось, что в этом случае комплексы будут монтироваться на специальном гусеничном шасси.

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