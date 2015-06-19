"Евромайдан" в Афинах: тысячи протестующих пришли к зданию парламента (фоторепортаж)
12:48, 19 июня 2015Мир
1 0
В греческой столице тысячи протестующих пришли к зданию парламента, обвинив правительство в обмане народа и срыве переговоров с кредиторами, что ведет Грецию к экономическому коллапсу.
REUTERS
Участники протеста требовали от правительства и от премьер-министра Алексиса Ципраса договориться с партнерами и кредиторами, чтобы Греция и дальше оставалась в зоне общей европейской валюты, сообщают европейские СМИ.
Протестующие пришли к зданию парламента в Афинах с флагами Евросоюза и Греции, а также с транспарантами с надписями: «Мы все европейцы».
Читайте такжеПремьер Греции считает, что компромисс на экстренном саммите еврозоны будет достигнут
Как известно, кредиторы Греции, в том числе МВФ и Европейский центробанк планируют выделять стране следующие транши помощи лишь при условии проведения определенных реформ. Речь идет прежде всего о сокращении государственных расходов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter