"1937 год наступает на пятки": российский оппозиционер спрогнозировал "зверское закручивание гаек" в РФ

Оппозиционер сравнил путинский режим со сталинским и нашел в них много общего.

Российский оппозиционный политик Андрей Сидельников спрогнозировал, что после референдума относительно изменений в Конституцию, запланированного на 22 апреля, в России "будет очередное зверское закручивания гаек и отбирание прав и свобод граждан".

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"Уже сейчас можно предполагать, что огромное количество людей будет посажено в тюрьму по политическим мотивам", – написал он в блоге на сайте «Обозреватель».

Оппозиционер сравнил путинский режим со сталинским и нашел в них много общего. "Напоминает ли это сталинские времена? Да", – констатировал он.

"Да, в таком количестве Путин не убивает граждан. Пока что. Но 1937 год уже наступает на пятки. Репрессии не просто на пороге – они уже стучатся в дверь. Это можно увидеть и по "Делу Сети", и по другим делам, которые педалирует власть", – заявил Сидельніков.

По его словам, после "обнуления" президентских сроков, предусмотренного изменениями в конституцию РФ, "задача у властей только одна: удерживать эту власть силовым способом".

Оппозиционер признал, что рядовые россияне возмущены. "Но, как и в советские времена, это возмущение они переносят на кухне, на бытовые разговоры", – отметил он. Исходя из этого политик предположил, что Владимир Путин, как и Иосиф Сталин, "будет у власти до конца своих дней".