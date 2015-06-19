Совет ЕС сегодня без обсуждения продлит санкции против оккупированного Крыма - СМИ

Об этом ТАСС сообщил в четверг европейский источник.

"ЭКОФИН примет в пятницу без обсуждения решение о продлении санкций в отношении Крыма в рамках европейской стратегии непризнания вхождения Крыма в состав России", - сказал он.

Он пояснил, что "стратегия непризнания вхождения Крыма в состав России носит постоянно действующий характер, поэтому входящие в нее ограничения обновляются автоматически, если ситуация вокруг полуострова не претерпит кардинальных изменений".

Читайте такжеЕС может продлить санкции против России без каких-либо дискуссий 22 июня – WSJОбычно ограничительные меры Евросоюза утверждает Совет ЕС на уровне министров иностранных дел, однако технические решения совета, уже согласованные всеми странами и не требующие дополнительной дискуссии, могут быть утверждены на встрече любых отраслевых министров 28 государств Евросоюза.

Ранее УНИАН сообщал, что постоянные представители стран-членов ЕС договорились продолжить экономические санкции против России до 31 января следующего года. Также, была достигнута договоренность, что еще на один год будут продолжены санкции на инвестиции для оккупированного Крыма.