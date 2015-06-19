Совет ЕС сегодня без обсуждения продлит санкции против оккупированного Крыма - СМИ

00:20, 19 июня 2015
Мир
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Совет ЕС на уровне министров экономики и финансов (ЭКОФИН) 19 июня без обсуждения продлит на год европейские экономические санкции против оккупированного Крыма.

Крым, карта / google.ru/maps

Об этом ТАСС сообщил в четверг европейский источник.

"ЭКОФИН примет в пятницу без обсуждения решение о продлении санкций в отношении Крыма в рамках европейской стратегии непризнания вхождения Крыма в состав России", - сказал он.

Он пояснил, что "стратегия непризнания вхождения Крыма в состав России носит постоянно действующий характер, поэтому входящие в нее ограничения обновляются автоматически, если ситуация вокруг полуострова не претерпит кардинальных изменений".

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Ранее УНИАН сообщал, что постоянные представители стран-членов ЕС договорились продолжить экономические санкции против России до 31 января следующего года. Также, была достигнута договоренность, что еще на один год будут продолжены санкции на инвестиции для оккупированного Крыма.

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