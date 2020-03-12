New York Times: Свидетеля республиканцев из Украины по делу против Байдена заподозрили в распространении лжи России

Украинец помогал адвокату Трампа искать политически полезную информацию перед выборами.

Республиканский председатель Комитета Сената по вопросам внутренней безопасности неожиданно отложил голосование относительно проведения допроса по делу против Джо Байдена и его сына. Это произошло после того, как федеральные власти сообщили о беспокойстве, что бывший чиновник Украины, который сотрудничал с республиканскими следователями, может распространять дезинформацию России.

Об этом пишет New York Times, добавляя, что сенатор Рон Джонсон, который возглавляет Комитет по вопросам внутренней безопасности и правительственных дел Сената, был под давлением демократов и членов его собственной партии после нескольких брифингов, которые провели федеральные чиновники во вторник. Последние подняли вопрос о надежности украинца в роли источника двух политически чувствительных расследований, которые ведет комитет. Одно из них касается семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

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Джонсон сказал конгрессменам в среду, что он отложит свою работу над дополнительными документами от бывшего украинского чиновника Андрея Телиженко, пока представители разведки не смогут предоставить больше информации американским парламентариям. Вместо этого Джонсон собирается выпустить повестку на допрос для лоббистов компании Blue Star Strategies. Телиженко был ее работником и представлял интересы, в частности, украинской компании Burisma, членом совета директоров которой являлся сын бывшего вице-президента США Хантер Байден.

«Было предложение со стороны сенаторов от Демократической и Республиканской партии: почему бы не перейти прямо к источнику - Blue Star Strategies. Именно это я и собираюсь сделать», - сказал Джонсон.

Члены комитета Сената работали с Телиженко на протяжении нескольких месяцев, проводя интервью с ним и собирая документы для двух отдельных расследований, которые могут помочь Дональду Трампу на очередных президентских выборах. Источники сообщили изданию, что Белый дом тщательно следит за усилиями Джонсона. Одно из расследований касается работы Хантера Байдена в компании Burisma и дипломатической деятельности его отца в то же время. Другое же связано с утверждениями, что чиновники Украины якобы пытались подорвать предвыборную кампанию Трампа в 2016 году.

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Телиженко якобы имеет опыт в обоих эпизодах. До того, как стать лоббистом Burisma, он работал в Генеральной прокуратуре Украины, а затем в украинском посольстве в Вашингтоне. Теперь он утверждает, что в украинском дипломатическом представительстве руководство якобы приказало ему сотрудничать с агентом Демократической партии в распространении и сборе редной информации о Поле Манафорте, который возглавлял избирательный штаб Трампа в 2016 году. Республиканцы ухватились за эти утверждения, чтобы оправдать давление Трампа на Украину с требованиями начать выгодные ему расследования. Также они повторяли историю об украинском вмешательстве в ответ на беспокойство, что Россия вмешивалась в американские выборы 2016 года на стороне Трампа.

Источники рассказали New York Times, что американская разведка подозревает Телиженко в распространении дезинформации об украинском вмешательстве. Разведывательные ведомства установили, что на протяжении месяцев спецслужбы России работали над тем, чтобы усилить, распространить и исказить истории о том, как украинские чиновники якобы пытались повлиять на исход американских выборов. Москва использовала этот подход, чтобы отвлечь внимание от собственных действий.

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29-летний Телиженко провел часть детства в Канаде. Он учился в Университете округа Колумбия и свободно разговаривает на английском. Во время революции в Украине, которая закончилась свержением пророссийского президента, Телиженко помогал демонстрантам связаться с западными политиками, в частности сенатором Джоном МакКейном.

Телиженко называет себя политическим консерватором. Он часто отдыхал в Trump International Hotel в Вашингтоне, давал комментарии в эфире One America News Network и встречался с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, помогая ему с поисками полезной информации. Украинец, который стал лоббистом после завершения работы в посольстве Украины в 2016 году, отказался называть своих клиентов. Однако, источники сообщили изданию, что одним из них стал российских олигарх и застройщик украинского происхождения Павел Фукс.