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Выборы президента в США: стали известны первые итоги праймериз демократов в "супервторник"

06:04, 04 марта 2020
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

На праймериз Демократической партии США, проходящих в "супервторник" 3 марта, согласно прогнозам, в штатах Вирджиния, Северная Каролина, Алабама, Оклахома, Теннесси и Массачусетсе побеждает бывший вице-президент Джо Байден.

Его главный соперник, сенатор Берни Сандерс, по данным нескольких телеканалов, одержал победу в своем родном Вермонте, Колорадо и Техасе, пишет DW.

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Кокусы в Американском Самоа выиграл бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг.

Предварительные внутрипартийные голосования в первый вторник марта проходят сразу в 14 штатах: Калифорнии, Юте, Колорадо, Миннесоте, Оклахоме, Техасе, Арканзасе, Алабаме, Теннеси, Массачусетсе, Северной Каролине, Вирджинии, Мэне, Вермонте.

Накануне голосовать за 77- летнего Байдена призвали вышедшие из президентской гонки экс-мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич, сенатор от Миннесоты Эми Клобучар и бывший депутат Палаты представителей из Техаса Бето О'Рурк.

Праймериз демократов будут проходить до начала июня, их кандидат будет официально выдвинут на партийном съезде в июле. 10 марта первичные выборы среди демократов пройдут в Айдахо, Мичигане, Миссисипи, Миссури, Северной Дакоте и штате Вашингтон.

Справка. В США кокусы используются для первичного выдвижения кандидатов в президенты от политических партий. Кокусы, наряду с праймериз, являются официальными мероприятиями, на которых определяются кандидаты в президенты США.

Праймериз в США - институт выбора партийных кандидатов для участия в основных выборах президента. В отличие от альтернативного механизма кокусов, праймериз представляют собой прямые тайные выборы, проводимые на уровне штата.

"Супервторник" - вторник в начале февраля или марта в год президентских выборов в США, когда в большинстве штатов проходят предварительные выборы (праймериз). "Супервторник" является определяющим для многих кандидатов, он также демонстрирует главные шансы на будущее избрания представителем от своей партии.

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