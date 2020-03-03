Выборы на фоне коронавируса: в США пройдут предварительные выборы у демократов (видео)
11:34, 03 марта 2020Мир
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Одновременно в 14 американских штатах должны состояться выборы.
В США проведут предварительные выборы кандидатов в президенты от демократической партии
Выборы на фоне коронавируса. Пока Соединенные Штаты прилагают все усилия, чтобы не допустить эпидемии в стране - им мешает "Супервторник". Это предварительные выборы у демократов, которые приведут на избирательные участки тысячи людей.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как отмечается, праймериз проходят одновременно в 14 штатах, за рубежом и на одной из американских территорий, Самоа.
Как сообщал УНИАН, из-за вспышки коронавируса США могут ограничить въезд в страну. По словам Трампа, в первую очередь ограничения коснутся стран, где наблюдается наиболее резкий рост случаев заражения.
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