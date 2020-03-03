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В России за день четыре самолета совершили экстренные посадки

12:39, 03 марта 2020
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеВ Турции экстренно посадили самолет из-за подозрения на коронавирус у пассажировРанее УНИАН сообщал, что из-за сообщений о минировании экстренно приземлились самолеты в Хабаровске и в Перми.

Как отметили в пресс-службе «Аэрофлота», еще два рейса совершили экстренные посадки в аэропорту «Шереметьево».

Первый – рейс SU2486 «Москва – Цюрих» экстренно вернулся в аэропорт из-за того, что на борту сработал датчик технической неисправности. Второй – рейс «Москва – София» в связи с тем, что сработал датчик отказа системы предупреждения столкновения с землей.

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