Подал сигнал бедствия: самолет Новосибирск - Москва готовится к экстренной посадке

По данным СМИ, поступило сообщение о минировании борта.

Самолет, выполняющий рейс Новосибирск - Москва, готовится к экстренной посадке в Перми.

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Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

"Airbus A320, следовавший из Новосибирска в Москву, подал сигнал тревоги и готовится сесть в Перми", - сказал собеседник агентства.

По его данным, причиной экстренной посадки стало анонимное сообщение о заложенном на борту взрывном устройстве.

По данным портала flightradar24.com, самолет авиакомпании S7, выполняющий рейс S72508, подал сигнал тревоги спустя два с небольшим часа после вылета. На данный момент взял курс на Пермь.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в российском Хабаровске самолет экстренно приземлился из-за сообщения о минировании.