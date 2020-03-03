Подал сигнал бедствия: самолет Новосибирск - Москва готовится к экстренной посадке
10:11, 03 марта 2020Мир
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По данным СМИ, поступило сообщение о минировании борта.
Иллюстрация REUTERS
Самолет, выполняющий рейс Новосибирск - Москва, готовится к экстренной посадке в Перми.
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Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.
"Airbus A320, следовавший из Новосибирска в Москву, подал сигнал тревоги и готовится сесть в Перми", - сказал собеседник агентства.
По его данным, причиной экстренной посадки стало анонимное сообщение о заложенном на борту взрывном устройстве.
По данным портала flightradar24.com, самолет авиакомпании S7, выполняющий рейс S72508, подал сигнал тревоги спустя два с небольшим часа после вылета. На данный момент взял курс на Пермь.
Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в российском Хабаровске самолет экстренно приземлился из-за сообщения о минировании.
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