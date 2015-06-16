США могут разместить тяжелую технику в Польше в ближайшие недели

Об этом заявил министр обороны Польши Томаш Семоняк в интервью RMF FM.

Семоняк подчеркнул, что информация о размещении тяжелой техники в Польше и странах Балтии не является медийной спекуляцией, поскольку в мае он имел разговор на эту тему с секретарем обороны США Эштоном Картером, передает Украинская правда.

"Мы ведем переговоры о том, чтобы американцы разместили тяжелую технику в странах Восточной Европы для одной бригады – это первый шаг", - сказал он.

Читайте такжеПольша заявила о желании разместить войска США на своей территории

Семоняк подчеркнул, что окончательного решения по этому поводу пока нет.

"Речь идет о нескольких тысячах солдат и сотнях единиц различной техники. Это был бы значительный шаг в защиту Польши, который будет свидетельствовать о растущем присутствие войск США в Польше и Восточной Европе. Ведь с каждым американским солдатом в Польше, с каждым американским танком или самолетом наша безопасность растет", - сказал министр.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Пентагон может отправить в несколько стран Балтии и Восточной Европы танки, боевые машины пехоты и другую тяжелую технику, а также до 5 тыс. солдат.

В России на это заявили, что усилят группировку войск по всему периметру западной границы РФ, включая новые формирования танковых, артиллерийских и авиационных частей.