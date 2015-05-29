Министр обороны Польши не исключает нового витка агрессии России против Украины
Министр обороны Польши Томаш Семоняк считает возможным новый виток агрессии Российской Федерации против Украины.
Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом министр сказал сегодня в эфире польского телеканала TVN24.
"Мы совместно с НАТО внимательно следим за тем, что происходит за нашей восточной границей, и можно констатировать, что Минские договоренности эффективно не выполняются, и имеем дело с замораживанием ситуации. Точно за углом прячутся злые сценарии", - сказал он, комментируя ситуацию на Донбассе.
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Он высказал мнение, что Россия хочет оказывать "постоянное и большое давление" на Украину.
"Из положительных фактов стоит отметить активность американцев, которые провели несколько встреч с россиянами, но любой сценарий возможен, и мы в Польше должны об этом помнить", - сказал Семоняк, отвечая на вопрос, готовит ли Россия очередное наступление.
Как сообщал УНИАН, на этой неделе агентство Reuters сообщило об увеличении в три раза количества российской военной техники возле восточной границы Украины и о нескольких случаях переброски вооружения террористам на Донбасс.