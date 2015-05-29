Министр обороны Польши не исключает нового витка агрессии России против Украины

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом министр сказал сегодня в эфире польского телеканала TVN24.

"Мы совместно с НАТО внимательно следим за тем, что происходит за нашей восточной границей, и можно констатировать, что Минские договоренности эффективно не выполняются, и имеем дело с замораживанием ситуации. Точно за углом прячутся злые сценарии", - сказал он, комментируя ситуацию на Донбассе.

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Он высказал мнение, что Россия хочет оказывать "постоянное и большое давление" на Украину.

"Из положительных фактов стоит отметить активность американцев, которые провели несколько встреч с россиянами, но любой сценарий возможен, и мы в Польше должны об этом помнить", - сказал Семоняк, отвечая на вопрос, готовит ли Россия очередное наступление.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе агентство Reuters сообщило об увеличении в три раза количества российской военной техники возле восточной границы Украины и о нескольких случаях переброски вооружения террористам на Донбасс.