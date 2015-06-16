ВОЗ обсудит в Женеве угрозу распространения вируса MERS
10:07, 16 июня 2015Мир
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В штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве пройдет заседание относительно распространения ближневосточного респираторного коронавирусного синдрома (MERS).
REUTERS
Как сообщили в организации, на встрече планируют озвучить предупредительную и техническую информацию об эпидемиологии вируса, передает радио "Свобода".
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По последним данным, количество жертв MERS в Южной Корее достигло 16 человек, а заразились более полуторы сотни.
По данным ВОЗ, почти треть инфицированных вирусом людей умирает, а вакцины от инфекции нет.
Это заболевание сравнивают с тяжелым острым респираторным синдромом, известным еще как SARS, заболевание которое вспыхнуло в Восточной Азии в 2002-2003 годах и быстро распространилось по миру, приведя к смерти 775 человек.
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