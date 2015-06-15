Количество погибших от коронавируса MERS в Южной Корее выросло до 17 человек

Общее число заболевших составило 150 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап.

К этому дню от вируса скончались 17 человек. Около 4,8 тысячи человек получили рекомендации соблюдать карантинный режим из-за риска заболевания. Из-за опасений распространения коронавируса среди детей и подростков были закрыты 2,2 тысячи образовательных учреждений.

Правительство страны опубликовало список из 55 больниц, где проходили лечение заразившиеся вирусом БВРС-КоВ/MERS, так как по данным министерства здравоохранения, все случаи заражения, в том числе и четыре вновь выявленных, произошли в больницах из-за того, что не были предприняты своевременные меры по изоляции первых заболевших.

Читайте такжеВОЗ: распространению вируса MERS в Южной Корее способствовали врачиКоронавирус ближневосточного респираторного синдрома не имеет особых симптомов на ранних стадиях. Наибольшему риску заболевания подвержены люди с ослабленным иммунитетом, хронической болезнью легких, диабетом и почечной недостаточностью. Вакцины от вируса не существует.

Ранее УНИАН сообщал, что эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ожидают роста числа заражений коронавирусом Ближневосточного респираторного синдрома (MERS) в Южной Корее и называют заболевание "распространенным и сложным".