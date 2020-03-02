Американка убила мужа во время поездки на лодке в День святого Валентина

По словам женщины, когда у лодки якобы заглох мотор, ее муж склонился над ним, потерял равновесие и упал в воду.

В американском штате Айдахо 66-летнюю женщину заподозрили в том, что она отравила и утопила мужа во время романтической поездки.

Об этом сообщает Idaho State Journal.

13 февраля 2018 года 64-летняя Лори Айзенберг и ее 68-летний муж Ларри катались на моторной лодке по озеру Кер-д’Ален. Они планировали встретить рассвет в день святого Валентина.

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По словам женщины, когда у лодки якобы заглох мотор, ее муж склонился над ним, потерял равновесие и упал в воду. Она пыталась ему помочь, но споткнулась и ударилась головой. Спустя два часа Айзенберг позвонила в полицию с телефона мужа и рассказала о произошедшем.

В марте 2018 года в озере нашли тело Ларри Айзенберга. По заключению патологоанатома, мужчина не утонул, а отравился. В его организме нашли смертельную дозу дифенгидрамина.

В 2019 году Лори Айзенберг созналась в хищении у работодателя 500 тысяч долларов и была приговорена к лишению свободы на пять лет.

Тем временем расследование обстоятельств гибели ее мужа продолжалось. В его завещании обнаружили исправления, сделанные от руки. Кто-то изменил документ таким образом, чтобы 80% наследства достались не его родным детям, а шестерым падчерицам - дочерям Лори Айзенберг от другого брака.

25 февраля 2020 года Лори Айзенберг предъявили обвинения в убийстве. После ареста женщине был назначен залог величиной два миллиона долларов.