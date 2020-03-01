Греция не впустила около 10 тысяч мигрантов из Турции - СМИ

Чтобы воспрепятствовать мигрантам пересечь границу с территории Турции, греческие полицейские применили против них тяжелые водометы и слезоточивый газ.

Греция сегодня не впустила на свою территорию около 10 тысяч мигрантов из Турции.

Как сообщает Deutsche Welle, чтобы воспрепятствовать мигрантам пересечь границу с территории Турции, греческие полицейские применили против них тяжелые водометы и слезоточивый газ. Беженцы в ответ забрасывали отряды полиции камнями и другими предметами.

Инцидент произошел на пограничном переходе на реке Эврос, закрытом с 28 февраля. Отмечается, что в ходе столкновения один полицейский получил ранения.

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По данным Международной организации по миграции (IOM), на турецкой стороне 212-километровой границы с Грецией вечером 29 февраля находились более 13 тысяч человек, надеющихся проникнуть на территорию Евросоюза после отказа Анкары сдерживать этот поток.

Из-за усиления потока беженцев европейское агентство по охране внешних границ Frontex повысило степень боевой готовности вдоль всей протяженности границ Евросоюза с Турцией до высшего уровня. В воскресенье ведомство проинформировало, что в ответ на поступившую от Афин просьбу от об усилении границы уже предприняты шаги по направлению дополнительного персонала и технического снаряжения.

На греческих островах размещено почти 400 сотрудников Frontex, еще 60 - в Болгарии. Небольшой контингент располагается на греческой стороне границы с Турцией.

Заключенное между Анкарой и Брюсселем в марте 2016 года соглашение предполагает, что направляющиеся в страны ЕС мигранты из Сирии не будут пропускаться через границы Турции. За это Европейский Союз пообещал турецкой стороне финансовую поддержку.

Как сообщал УНИАН, более 47 тысяч мигрантов пересекли границу Турции и Евросоюза после того, как страна открыла ее для сирийских беженцев.