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В России прошли антипутинские акции в честь годовщины убийства Немцова: задержали 12 человек

04:55, 01 марта 2020
Мир
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REUTERS

В России на акциях памяти убиторого российского оппозиционного политика Бориса Немцова были задержаны 12 человек: 8 в Санкт-Петербурге и 4 во Владивостоке. 

Как сообщает ОВД-Инфо, акции проходили в 31 городе России. Самой массовой акцией оказался марш в Москве. 

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На акцию пришли более 22 тысяч человек. Еще 200 человек полицейские просто отказались пропускать через рамки: якобы превышено допустимое число участников. При этом Правительство Москвы согласовало марш с количеством участников до 30 тысяч человек.

REUTERS

В Петербурге во время согласованного шествия, в котором приняли участие около 1500 человек, полиция задержала восемь участников акции. Свои действия силовики объясняли либо жалобой о правонарушении, не объясняя подробностей, либо несоответствием плаката тематике мероприятия.

REUTERS

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