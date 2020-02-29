Заседание ООН по эскалации в Идлибе: РФ оправдывалась, Турция заявила о целенаправленной атаке

Заседание Совета безопасности ООН состоялось поздно вечером 28 февраля по киевскому времени, инициатором которой выступил глава британского МИД.

Глава ООН Антонио Гутерриш в пятницу на заседании Совбеза назвал эскалацию на северо-западной части Сирии, в результате которой погибли 33 турецких военных, «одним из самых тревожных моментов» девятилетней войны.

Члены Совета безопасности ООН призвали к урегулированию конфликта и прекращению огня, передает Reuters.

Заседание Совета безопасности ООН состоялось поздно вечером 28 февраля по киевскому времени, инициатором которой выступил глава британского МИД.

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«Мы призываем РФ немедленно посадить свои военные самолеты, а сирийские силы и их российских покровителей отойти к линии разграничения, впервые установленных в 2018 году», – заявил посол США в ООН Келли Крафт.

Турция и Россия дали противоположные отчеты того, что произошло.

Так, российский посол в США Василий Небензия заявил, что турецкие войска делили с Россией координаты, которые затем передали сирийским руководящим силам, чтобы избежать конфликта на месте. Он сказал, что российские военные самолеты не предоставляли поддержку в районе, где убили турецких солдат.

Тогда как турецкий посол Феридун Синирлиоглу такое мнение россиян опроверг и отметил, что «данные радара» показали, что сирийские власти и российские самолеты вместе летели в строю во время атаки.

«Мы предварительно договорились в письменной форме с российскими силами о нашем месте нахождения, и воздушные удары продолжались, несмотря на наши немедленные сообщения сразу после первой атаки», – сказал он.

По его словам, турецкие войска были одни в том районе, и «логическим выводом является то, что они были целенаправленно атакованы». Он добавил, что Турция не хочет войны, но будет применять силу, если ситуация угрожает ее безопасности.

Американский посол призвал главу ООН сделать все возможное, чтобы достичь прекращения огня, подчеркнув, что «США должны играть центральную активную роль, если хотим избежать еще большей эскалации».

Как сообщал УНИАН, 27 февраля самолеты режима президента Сирии Башара Асада при поддержке России наносили удары по позициям турецких Вооруженных сил в Сирии. 33 турецких военных погибли, еще 32 солдата получили ранения.