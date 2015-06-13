В Стокгольме прошла церемония венчания шведского принца Карла Филипа (фото)

Она состоялась в церкви Слоттсчюрка - церковном зале, расположенном в королевском дворце в Стокгольме. На венчании присутствовали 550 гостей, сообщает kommersant.ru со ссылкой на AFP. Среди приглашенных были, в том числе, британский принц Эдвард, королева Бельгии Матильда и японская принцесса Такамадо.

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