Беларусь возглавила рейтинг самых пьющих стран

Украина не вошла в десятку наиболее пьющих стран.

Организация "World Population Review" составила рейтинг стран по количеству ежегодного потребления алкоголя. Этот рейтинг возглавила Беларусь с потреблением 14,4 л чистого алкоголя на душу населения.

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Об этом сообщается на официальном сайте организации, передает 112.ua. Большинство стран, из десятки самых "пьющих", находится в Европе.

Беларусь (14,4 л на душу населения);

Литва (12,9 л на душу населения);

Гренада (11,9 л на душу населения);

Чехия (11,8 л на душу населения);

Франция (11,8 л на душу населения);

Россия (11,5 л на душу населения);

Ирландия (11,4 л на душу населения);

Люксембург (11,4 л на душу населения);

Словакия (11,4 л на душу населения);

Германия (11,3 л на душу населения).

При этом отмечается, что в 1,75 л водки находится около 300 мл чистого спирта, который учитывался в статистике. То есть в среднем один человек в Беларуси выпивает около 48 таких бутылок за год.

В то же время, Министерство здравоохранения Беларуси опровергло эти цифры, а правительство страны ввело ограничение на производство, продажу и рекламу алкоголя.