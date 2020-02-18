В США застрелили дублершу Николь Кидман
В США застрелили каскадершу Шерил Сандерс и ее супруга Ричарда Рида Сандерса.
Об этом сообщает The Independent.
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Инцидент произошел в округе Грин штата Огайо. 59-летнюю женщину и ее 56-летнего мужа застрелил Линдси Данкан. Убийца заявил, что Сандерсы якобы устроили на него и его жену Молли засаду и начали стрелять.
Также, по словам Линдси Данкан, у одного из нападавших на лице была маска, и человек приставил пистолет к голове его жены.
"Все, что случилось дальше - просто инстинкты", - сказал Данкан.
В полиции сообщили, что убийство произошло возле дома экс-мужа актрисы, к которому та направлялась, чтобы обсудить поступление их дочерей в университет.
Правоохранители отметили, что Шерил Сандерс появилась на месте преступления уже после того, как ее супруг был застрелен Данканом. Женщина была вооружена. Идет расследование.
Шерил Сандерс была дублершей у Николь Кидман, Сандры Баллок, Кэмерон Диас и Джессики Альбы.