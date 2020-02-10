Atlantic Council: Украина может накормить Британию после Brexit

Членство в ЕС не позволяло Британии отменить пошлины на украинские продукты, которые королевству очень нужны.

После выхода из Евросоюза в Великобритании появится возможность продемонстрировать преимущества этого шага, опустив цены на продукты с помощью выгодных торговых договоренностей. Соглашение о свободной торговле с Украиной, которая остается одним из главных производителей продовольствия в мире, даст новый важный импорт зерна, курятины и других важных товаров по более низкой цене (за такое же или даже лучшее качество), чем британцам приходилось платить производителям из ЕС на протяжении последних 46 лет.

Об этом в статье для Atlantic Council пишет председатель Британско-украинской торговой палаты (BUCC) и управляющий партнер юридической фирмы B. C. Toms & Co Бейт Томс. Он замечает, что поскольку Brexit уже состоялся, все внимание теперь приковано к будущим условиям, на которых Лондон будет торговать с остальным миром.

Читайте такжеPolitico: Британия вернется в ЭС через десятилетие

Во время референдума о выходе из ЕС в 2016 году сторонники отказа от членства в организации утверждали, что это позволит стране заключать двусторонние сделки на более выгодных условиях. Однако, вряд ли это удастся сделать. Исключением будут только торговые сделки, которые Британия может подписать с Украиной и некоторыми другими странами, которые занимаются производством продовольствия.

После Brexit Лондону нужно заключить сотни международных соглашений включительно с 40 договорами о свободной торговле со странами, которые входят в ЕС, а также теми, кто не имеет членства, в частности с Украиной. Обычно проходит 5-10 лет, прежде чем стороны согласуют двусторонние договоренности. Копирование уже существующих соглашений ЕС, кажется, будет единственным способом избежать длительных задержек и сохранить британскую международную торговлю. Кроме случаев о еде, скопированные условия торговых условий из соглашений ЕС будут приемлемыми, поскольку Великобритания вряд ли получит лучшие предложения, чем у нее были во времена участия в крупнейшем экономическом блоке мира.

Торговые же соглашения со странами-производителями продовольствия требуют другого подхода. Потому что позиции Лондона в этом поле очень сильно отличаются от тех, которые занимает ЕС в целом. Наряду с Японией, Южной Кореей, Саудовской Аравией, Египтом, Россией и Китаем Великобритания остается одним из крупнейших импортеров еды. Она импортирует больше половины всего, что потребляет. Особенно это касается зерна и курятины.

Читайте такжеFinancial Times: Британия может заморозит активы России после Brexit

В отличие от Британии, ЕС – крупный экспортер продовольствия. Это объясняет, почему подход к торговле с Украиной должен быть другим. Чтобы защитить фермеров из Германии и Франции, ЕС ограничил импорт продовольствия из Украины, наложив высокие пошлины. Это вредило британским потребителям. Британии нужны совершенно другие торговые условия с крупными экспортерами продовольствия, такими как Украина.

Чтобы получить выгоду от Brexit, Лондон должен сделать приоритетом переговоры о зоне свободной торговли с Украиной, чтобы отменить таможенные препятствия для экспорта продовольствия в королевство. Нынешнее соглашение о свободной торговле между ЕС и Украиной – хороший пример ограничительных торговых условий, которых Британии нужно избегать. Ведь европейско-украинские договоренности жестко ограничивают беспошлинный экспорт украинского зерна, курятины и других продуктов питания на британский рынок. Как следствие, Лондон не мог много импортировать из Украины.

Читайте такжеДжонсон: начать отношения с Россией с чистого листа невозможно

Украина может стать особенно важной для Британии, потому что она географически относительно близко. Поэтому украинские продукты можно будет быстро транспортировать в королевство железной дорогой или грузовиками. Украинское продовольственное производство также переживает стабильный рост в ходе модернизации аграрного сектора страны. Без таможенных ограничений украинский экспорт высококачественной пшеницы, кукурузы, ячменя, курятины и других важных продуктов питания может полностью удовлетворить растущий британский спрос в ближайшем будущем и за меньшую цену, чем ЕС может предложить.

Большинство фермеров в Великобритании получат пользу от импорта украинского зерна. Ведь они смогут сократить стоимость кормов для скота при производстве мяса и молочных продуктов, что повысит их доходность. Увеличение импорта украинского зерна только повысит конкуренцию для других иностранных источников этого ресурса, так как британские фермеры будут и после Brexit защищены субсидиями.

Свободная торговля с Украиной поможет обеспечить Британии продовольственную безопасность во времена, когда эта проблема становится все больше на геополитической повестке дня. В недалеком будущем большинству стран в мире будет недоставать продовольствия. И цены на них будут серьезно расти. Великобритания, население которой растет, а территория относительно небольшая, будет все больше зависеть от импорта продуктов в ближайшие несколько десятилетий.

Читайте такжеПосол Британии анонсировала дальнейшие визовые переговоры с Украиной (видео)

Украина тоже получит большую выгоду, если Британия станет главным потребителем украинской аграрной продукции. Это убережет ее от чрезмерной зависимости от рынков Китая, Индии и Ближнего Востока. Кажется ироничным то, что главная выгода от Brexit, в частности лучший доступ к еде, осталась незамеченной во время референдума в 2016 году. Вместе с тем, эта потенциальная торговая выгода очень важна.

Она теперь зависит от способности Британии и Украины быстро договориться о зоне свободной торговли с нулевыми пошлинами на импорт продуктов питания. Если же вместо этого украинско-британская сделка будет просто копией соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС, тогда Киев и Лондон могут в ближайшем будущем погрязнуть в неблагоприятных торговых условиях. Британия так может потерять одно из ключевых преимуществ Brexit, а Украина – свой логический крупнейший рынок в Европе.