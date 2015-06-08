Премьер Словакии: санкции против России вредят экономике республики
Санкции ЕС против России негативно отражаются на экономике Словакии.
Об этом заявил словацкому телеканалу ТА-3 премьер-министр республики Роберт Фицо, передает ТАСС.
Фицо заявил, что не намерен игнорировать экономические интересы Словакии.
"Интеллектуалам может быть все равно, что Словакия потеряет сотни миллионов евро. Это их дело, но я экономические интересы не игнорирую, - сказал Фицо. - Россия - важный партнер. Было бы ошибкой не признавать этот факт".
В случае, если санкции будут иметь негативные последствия для экономики страны, Фицо будет настаивать на их отмене.
"Если они наносят ущерб Словакии, то я буду жестко выступать против них", - подчеркнул он.
Читайте такжеПремьер Словакии высказался против антироссийских санкций ЕС - СМИ"Мы должны защищать свои интересы, - продолжил премьер. - Россия - страна, имеющая множество контактов со всем миром. Такие проблемы, как, например, иранская ядерная программа или кризис в Сирии, невозможно решать без общения с Россией".
Ка сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о поддержке единой позиции Европейского Союза по санкциям против РФ.